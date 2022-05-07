Офіс президента відреагував на дані ЗМІ про виведення російських військ з Сирії

Про це він написав у Twitter.

"Росія терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - зазначив Подоляк.

6 травня ізраїльський спеціалізований сайт в галузі військової розвідки Debkafile повідомив, що РФ виводить свої сили із Сирії для перекидання в Україну. Військові джерела видання заявили, що Росія передає бази, де знаходилися її сили, іранським військовим із Корпусу вартових ісламської революції та організації "Хезболла".