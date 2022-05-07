Офіс президента відреагував на дані ЗМІ про виведення російських військ з Сирії
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення ізраїльських медіа про перекидання російських військових з Сирії до України
Про це він написав у Twitter.
"Росія терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - зазначив Подоляк.
6 травня ізраїльський спеціалізований сайт в галузі військової розвідки Debkafile повідомив, що РФ виводить свої сили із Сирії для перекидання в Україну. Військові джерела видання заявили, що Росія передає бази, де знаходилися її сили, іранським військовим із Корпусу вартових ісламської революції та організації "Хезболла".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе