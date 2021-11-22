Офіційний курс: гривня ослабла до долара

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,5694 грн/$.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 29,9796 грн/€

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,60 грн, продають - по 26,67 грн.

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