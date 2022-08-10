Про це повідомив Український оскарівський комітет у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, до складу Українського оскарівського комітету увійшло 14 осіб:

Наріман Алієв, режисер

Roman Bondarchuk, режисер

Денис Буданов, кінознавець / кінокритик

Валентин Васянович, режисер

Alexandr Gusev, кінокритик

Serhiy Zlenko, кінодіяч

Philip Illienko, продюсер

Артем Колюбаєв, продюсер

Сергій Лавренюк, продюсер

Олександр Максимчук, продюсер

Julia Sinkevych, продюсерка

Валерія Сочивець, продюсерка

Алік Шпилюк, кінокритик

Vladimir Yatsenko, продюсер

Також повідомляється, що головою Комітету призначено Аліка Шпилюка, який набрав найбільшу кількість голосів. Секретаркою – виконавчу директорку Української кіноакадемії Анну Мачух.

Український оскарівський комітет створили у 2006 році при “Асоціації продюсерів України”, яка налагодила співпрацю з Американською кіноакадемією кінематографічних мистецтв і наук. Комітет представляє себе як незалежне об'єднання професіоналів у галузі кіноіндустрії.

"Комітет займається щорічним відбором і висуненням фільму від України на здобуття премії "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний фільм", - зазначається у дописі.

У вівторок, 8 лютого 2022 року, Американська кіноакадемія назвала номінантів на здобуття премії "Оскар".

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