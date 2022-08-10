Оголошено новий склад Українського оскарівського комітету. Прізвища
До складу Українського оскарівського комітету увійшло 14 осіб, обраних серед членів Української кіноакадемії
Про це повідомив Український оскарівський комітет у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, до складу Українського оскарівського комітету увійшло 14 осіб:
- Наріман Алієв, режисер
- Roman Bondarchuk, режисер
- Денис Буданов, кінознавець / кінокритик
- Валентин Васянович, режисер
- Alexandr Gusev, кінокритик
- Serhiy Zlenko, кінодіяч
- Philip Illienko, продюсер
- Артем Колюбаєв, продюсер
- Сергій Лавренюк, продюсер
- Олександр Максимчук, продюсер
- Julia Sinkevych, продюсерка
- Валерія Сочивець, продюсерка
- Алік Шпилюк, кінокритик
- Vladimir Yatsenko, продюсер
Також повідомляється, що головою Комітету призначено Аліка Шпилюка, який набрав найбільшу кількість голосів. Секретаркою – виконавчу директорку Української кіноакадемії Анну Мачух.
Український оскарівський комітет створили у 2006 році при “Асоціації продюсерів України”, яка налагодила співпрацю з Американською кіноакадемією кінематографічних мистецтв і наук. Комітет представляє себе як незалежне об'єднання професіоналів у галузі кіноіндустрії.
"Комітет займається щорічним відбором і висуненням фільму від України на здобуття премії "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний фільм", - зазначається у дописі.
- У вівторок, 8 лютого 2022 року, Американська кіноакадемія назвала номінантів на здобуття премії "Оскар".
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