Оголошено номінантів на премію "Оскар 2022"

Про це йдеться на офіційному сайті.



Відомо, що переможців оголосять у неділю, 27 березня.



Цього року організатори обіцяють, що церемонія відбудеться офлайн, з традиційною червоною доріжкою.



Номінанти на "Оскар 2022"



Найкращий фільм

"Белфаст"

"Кода"

"Не дивіться вгору"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Дюна"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Алея жаху"

"Влада пса"

"Вестсайдська історія"

Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца")

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кемпіон ("Влада пса")

Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")

Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини")

Вілл Сміт ("Король Річард")

Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")

Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")

Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")

Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо")

Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")

Олівія Колман ("Незнайома донька")

Пенелопа Крус ("Паралельні матері")

Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")

Крістен Стюарт ("Спенсер")

Дж. К. Сіммонс ("Бути Рікардо")

Трой Костур ("Кода")

Кіаран Хайндс ("Белфаст")

Джессі Племонс ("Влада пса")

Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")

Джессі Баклі ("Незнайома донька")

Аріана Дебоуз ("Вестсайдська історія")

Джуді Денч ("Белфаст")

Кірстен Данст ("Влада пса")

Онжаню Елліс ("Король Річард")

Us Again

Robin Robin

The Windshild Wiper

Bestia

Affairs of the Art

"Поїздка до Америки 2"

"Дім Гуччі"

"Круелла"

"Дюна"

"Очі Теммі Фей"

"Дюна"

"Круелла"

"Сірано"

"Вестсайдська історія"

"Алея жаху"

"Дюна"

"Белфаст"

"Не час помирати"

"Вестсайдська історія"

"Влада пса"

"Дюна"

"Енканто"

"Не дивіться вгору"

"Паралельні матері"

"Влада пса"

"Белфаст"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Не дивіться вгору"

"Найгірша людина на світі"

"Дюна"

"Кода"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Незнайома дочка"

"Влада пса"

"Не дивіться вгору"

"Дюна"

"Король Річард"

"Тік-так, бум!"

"Влада пса"

"Енканто"

"Лука"

"Мітчели проти машин"

"Райя та останній дракон"

"Втеча"

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

"Дюна"

"Головний герой"

"Шан-Чі"

"Людина-павук: Немає шляху додому"

"Не час помирати"

"Втеча"

"Рука Бога"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Лунана"

"Найгірша людина на світі"

"Дюна"

"Вестсайдська історія"

"Алея жаху"

"Влада пса"

"Трагедія Макбета"

Найкращий режисерНайкращий акторНайкраща акторкаНайкращий актор другого плануНайкраща акторка другого плануНайкращий короткометражний мультфільмНайкращий гримНайкращий дизайн костюмівНайкращий звукНайкращий саундтрекНайкращий оригінальний сценарійНайкращий адаптований сценарійНайкращий монтажНайкращий анімаційний фільмНайкращий документальний фільмНайкращі візуальні ефектиНайкращий міжнародний фільмНайкраща операторська робота