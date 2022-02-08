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Головна Культура Оголошено номінантів на премію "Оскар 2022"

Оголошено номінантів на премію "Оскар 2022"

8 лютого, 2022 вiвторок
16:44
Культура Оскар

У вівторок, 8 лютого, Американська кіноакадемія назвала номінантів на здобуття премії "Оскар"

Про це йдеться на офіційному сайті.

Відомо, що переможців оголосять у неділю, 27 березня.

Цього року організатори обіцяють, що церемонія відбудеться офлайн, з традиційною червоною доріжкою.

Номінанти на "Оскар 2022"

Найкращий фільм

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Алея жаху"
  • "Влада пса"
  • "Вестсайдська історія"
Найкращий режисер
  • Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца")
  • Кеннет Брана ("Белфаст")
  • Джейн Кемпіон ("Влада пса")
  • Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")
  • Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини")
Найкращий актор
  • Вілл Сміт ("Король Річард")
  • Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")
  • Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")
  • Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")
  • Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо")
Найкраща акторка
  • Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
  • Олівія Колман ("Незнайома донька")
  • Пенелопа Крус ("Паралельні матері")
  • Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")
  • Крістен Стюарт ("Спенсер")
Найкращий актор другого плану
  • Дж. К. Сіммонс ("Бути Рікардо")
  • Трой Костур ("Кода")
  • Кіаран Хайндс ("Белфаст")
  • Джессі Племонс ("Влада пса")
  • Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")
Найкраща акторка другого плану
  • Джессі Баклі ("Незнайома донька")
  • Аріана Дебоуз ("Вестсайдська історія")
  • Джуді Денч ("Белфаст")
  • Кірстен Данст ("Влада пса")
  • Онжаню Елліс ("Король Річард")
Найкращий короткометражний мультфільм
  • Us Again
  • Robin Robin
  • The Windshild Wiper
  • Bestia
  • Affairs of the Art
Найкращий грим
  • "Поїздка до Америки 2"
  • "Дім Гуччі"
  • "Круелла"
  • "Дюна"
  • "Очі Теммі Фей"
Найкращий дизайн костюмів
  • "Дюна"
  • "Круелла"
  • "Сірано"
  • "Вестсайдська історія"
  • "Алея жаху"
Найкращий звук
  • "Дюна"
  • "Белфаст"
  • "Не час помирати"
  • "Вестсайдська історія"
  • "Влада пса"
Найкращий саундтрек
  • "Дюна"
  • "Енканто"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Паралельні матері"
  • "Влада пса"
Найкращий оригінальний сценарій
  • "Белфаст"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Найгірша людина на світі"
Найкращий адаптований сценарій
  • "Дюна"
  • "Кода"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Незнайома дочка"
  • "Влада пса"
Найкращий монтаж
  • "Не дивіться вгору"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Тік-так, бум!"
  • "Влада пса"
Найкращий анімаційний фільм
  • "Енканто"
  • "Лука"
  • "Мітчели проти машин"
  • "Райя та останній дракон"
  • "Втеча"
Найкращий документальний фільм
  • Ascension
  • Attica
  • Flee
  • Summer of Soul
  • Writing With Fire
Найкращі візуальні ефекти
  • "Дюна"
  • "Головний герой"
  • "Шан-Чі"
  • "Людина-павук: Немає шляху додому"
  • "Не час помирати"
Найкращий міжнародний фільм
  • "Втеча"
  • "Рука Бога"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Лунана"
  • "Найгірша людина на світі"
Найкраща операторська робота
  • "Дюна"
  • "Вестсайдська історія"
  • "Алея жаху"
  • "Влада пса"
  • "Трагедія Макбета"
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