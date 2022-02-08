Оголошено номінантів на премію "Оскар 2022"
У вівторок, 8 лютого, Американська кіноакадемія назвала номінантів на здобуття премії "Оскар"
Про це йдеться на офіційному сайті.
Відомо, що переможців оголосять у неділю, 27 березня.
Цього року організатори обіцяють, що церемонія відбудеться офлайн, з традиційною червоною доріжкою.
Номінанти на "Оскар 2022"
Найкращий фільм
- "Белфаст"
- "Кода"
- "Не дивіться вгору"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Алея жаху"
- "Влада пса"
- "Вестсайдська історія"
- Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца")
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Джейн Кемпіон ("Влада пса")
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")
- Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини")
- Вілл Сміт ("Король Річард")
- Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")
- Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")
- Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")
- Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо")
- Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
- Олівія Колман ("Незнайома донька")
- Пенелопа Крус ("Паралельні матері")
- Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")
- Крістен Стюарт ("Спенсер")
- Дж. К. Сіммонс ("Бути Рікардо")
- Трой Костур ("Кода")
- Кіаран Хайндс ("Белфаст")
- Джессі Племонс ("Влада пса")
- Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")
- Джессі Баклі ("Незнайома донька")
- Аріана Дебоуз ("Вестсайдська історія")
- Джуді Денч ("Белфаст")
- Кірстен Данст ("Влада пса")
- Онжаню Елліс ("Король Річард")
- Us Again
- Robin Robin
- The Windshild Wiper
- Bestia
- Affairs of the Art
- "Поїздка до Америки 2"
- "Дім Гуччі"
- "Круелла"
- "Дюна"
- "Очі Теммі Фей"
- "Дюна"
- "Круелла"
- "Сірано"
- "Вестсайдська історія"
- "Алея жаху"
- "Дюна"
- "Белфаст"
- "Не час помирати"
- "Вестсайдська історія"
- "Влада пса"
- "Дюна"
- "Енканто"
- "Не дивіться вгору"
- "Паралельні матері"
- "Влада пса"
- "Белфаст"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Не дивіться вгору"
- "Найгірша людина на світі"
- "Дюна"
- "Кода"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Незнайома дочка"
- "Влада пса"
- "Не дивіться вгору"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Тік-так, бум!"
- "Влада пса"
- "Енканто"
- "Лука"
- "Мітчели проти машин"
- "Райя та останній дракон"
- "Втеча"
- Ascension
- Attica
- Flee
- Summer of Soul
- Writing With Fire
- "Дюна"
- "Головний герой"
- "Шан-Чі"
- "Людина-павук: Немає шляху додому"
- "Не час помирати"
- "Втеча"
- "Рука Бога"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Лунана"
- "Найгірша людина на світі"
- "Дюна"
- "Вестсайдська історія"
- "Алея жаху"
- "Влада пса"
- "Трагедія Макбета"
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