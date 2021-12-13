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Головна Культура Оголошено список номінантів на "Золотий глобус": серед них - "Гра в кальмара" та "Дюна"

Оголошено список номінантів на "Золотий глобус": серед них - "Гра в кальмара" та "Дюна"

13 грудня, 2021 понедiлок
19:45
Культура Золотий глобус

У Сполучених Штатах оголосили номінантів 79-ї кінопремії "Золотий глобус"

Про це йдеться на сайті Golden Globe Awards.

Номінантами на найкращий фільм (драма) стали:

  • "Белфаст" (Focus Features);
  • "CODA" (Apple TV+);
  • "Дюна" (Warner Bros.);
  • "Король Ричард" (Warner Bros.);
  • "У руках пса" (Netflix).

Найкраща жіноча роль (драма):

  • Джессіка Честейн ("Глаза Теммі Фей");
  • Олівія Колман ("Незнайома донька");
  • Ніколь Кідман ("Бути Рікардо");
  • Леді Гага ("Дім Gucci");
  • Крістен Стюарт ("Спенсер").

Найкраща чоловіча роль (драма):

  • Махершала Алі ("Лебедина пісня");
  • Хав’єр Бардем ("Бути Рікардо");
  • Бенедікт Камбербетч ("У руках пса");
  • Уілл Сміт ("Король Ричард");
  • Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета");

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

  • "Сірано" (MGM);
  • "Не дивіться нагору" (Netflix);
  • "Лакрична піца" (MGM);
  • "Тік-тік… бум!" (Netflix);
  • "Вестсайдська історія" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures).

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

  • Маріон Котийяр ("Аннет");
  • Алана Хайм ("Лакрична піца");
  • Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору");
  • Емма Стоун ("Круелла");
  • Рэйчел Зеглер ("Вестсайдська історія").

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)

  • Леонардо ДіКапріо ("Не дивіться нагору");
  • Пітер Дінклейдж ("Сірано");
  • Ендрю Гарфілд ("Тік-тік… бум!");
  • Купер Хоффман ("Лакрична піца");
  • Ентоні Рамос ("На висоті мрії").

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Енканто" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
  • "Втеча" (Neon / Participant);
  • "Лука" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
  • "Мій сонячний Маад" (Totem Films);
  • "Райя та останній дракон" (Walt Disney Studios).

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • "Купе номер шість", Фінляндія/Росія/Німеччина (Sony Pictures Classics);
  • "Веди моє авто" ("Drive My Car"), Японія (Janus Films);
  • "Рука Бога", Італія (Netflix);
  • "Герой", Франція/Іран (Amazon Studios);
  • "Паралельні матері", Іспанія (Sony Pictures Classics).

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Кайтріона Бальф ("Белфаст");
  • Аріана ДеБоуз ("Вестсайдська історія");
  • Крістен Данст ("У руках пса");
  • Аунжану Елліс ("Король Ричард");
  • Рут Негга ("Passing").

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Бен Афлек ("Ніжний бар");
  • Джеймі Дорнан ("Белфаст");
  • Кіаран Хайндс ("Белфадсм);
  • Трой Котсур ("CODA");
  • Коді Сміт-МакФі ("У руках пса").

Найкращий режисер, кінофільми: 

  • Кеннет Брана ("Белфаст");
  • Джейн Кемпіон ("У руках пса");
  • Меггі Джилленхол ("Незнайома донька");
  • Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");
  • Дені Вільнев ("Дюна").

Найкращий сценарій, кінофільми:

  • Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца");
  • Кеннет Брана ("Белфаст");
  • Джейн Кемпіон ("У руках пса");
  • Адам МакКей ("Не дивіться нагору");
  • Аарон Соркін ("Бути Рикардо").

Найкраща музика до фільму:

  • Александр Деспла ("Французький вісник");
  • Джермайн Франко ("Енканто");
  • Джонні Грінвуд ("У руках пса");
  • Альберто Іглесіас ("Паралельні матері");
  • Ганс Зіммер ("Дюна").

Найкраща пісня до фільму;

  • "Be Alive", фільм "Король Ричард";
  • "Dos Oruguitas", фільм "Енканто";
  • "Down to joy", фільм "Белфаст";
  • "Here I am", фільм "Respect";
  • "No time to die", фільм "Не час помирати".

Найкращий телесеріал (драма):

  • "Люпен" (Netflix);
  • "Ранкове шоу" (Apple TV+);
  • "Поза" (FX);
  • "Гра в кальмара" (Netflix);
  • "Спадщина" (HBO/HBO MAX).

Найкраща жіноча роль серіалу (драма):

  • Узо Адуба ("Пацієнти");
  • Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу");
  • Крістін Баранскі ("Гарна боротьба");
  • Елізабет Мосс ("Оповідь служниці");
  • Мікаела Джей Родрігес ("Поза").

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):

  • Брайан Кокс ("Спадщина");
  • Лі Джон-Дже ("Гра в кальмара");
  • Джеремі Стронг («Спадщина»);
  • Біллі Портер ("Поза");
  • Омар Сі ("Люпен").

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл): 

  • "Велика" (Hulu);
  • "Хитрощі" (HBO/HBO MAX);
  • "Вбивства в одній будівлі" (Hulu);
  • "Пси резервації" (FX);
  • "Тед Лассо" (Apple TV+).

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):

  • Ганна Айнбайндер ("Хитрощі");
  • Ель Фаннінг ("Велика");
  • Ісса Рей ("Біла ворона");
  • Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія");
  • Джин Смарт ("Хитрощі").

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):

  • Ентоні Андерсон ("Чорна комедія");
  • Ніколас Голт ("Велика");
  • Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі");
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі");
  • Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо").

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

  • "Ломка" (Hulu);
  • "Імпічмент: Американська історія злочинів" (FX);
  • "Покоївка" (Netflix);
  • "Меїр з Істтауна" (HBO/HBO MAX);
  • "Підземна залізниця" (Amazon Prime Video).

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

  • Джессіка Чейстен;
  • Синтіа Еріво;
  • Елізабет Олсен;
  • Маргарет Кволлі;
  • Кейт Вінслетт.

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

  • Пол Беттані;
  • Оскар Ісаак;
  • Майкл Кітон;
  • Еван МакГрегор;
  • Тахар Рахім.

Найкраща жіноча роль другого плану в телесеріалах:

  • Дженніфер Кулідж;
  • Кейтлін Дівер;
  • Енді Макдовелл;
  • Сара Снук;
  • Ганна Ваддінгем.

Найкраща чоловіча роль другого плану в телесеріалах:

  • Біллі Грудап;
  • Кіран Калкін;
  • Марк Даплесс;
  • О Йон-Су.

Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.

 

Довідка: американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. 

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Золотий глобус
США
Дюна
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