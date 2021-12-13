Оголошено список номінантів на "Золотий глобус": серед них - "Гра в кальмара" та "Дюна"
У Сполучених Штатах оголосили номінантів 79-ї кінопремії "Золотий глобус"
Про це йдеться на сайті Golden Globe Awards.
Номінантами на найкращий фільм (драма) стали:
- "Белфаст" (Focus Features);
- "CODA" (Apple TV+);
- "Дюна" (Warner Bros.);
- "Король Ричард" (Warner Bros.);
- "У руках пса" (Netflix).
Найкраща жіноча роль (драма):
- Джессіка Честейн ("Глаза Теммі Фей");
- Олівія Колман ("Незнайома донька");
- Ніколь Кідман ("Бути Рікардо");
- Леді Гага ("Дім Gucci");
- Крістен Стюарт ("Спенсер").
Найкраща чоловіча роль (драма):
- Махершала Алі ("Лебедина пісня");
- Хав’єр Бардем ("Бути Рікардо");
- Бенедікт Камбербетч ("У руках пса");
- Уілл Сміт ("Король Ричард");
- Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета");
Найкращий фільм (комедія або мюзикл):
- "Сірано" (MGM);
- "Не дивіться нагору" (Netflix);
- "Лакрична піца" (MGM);
- "Тік-тік… бум!" (Netflix);
- "Вестсайдська історія" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures).
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
- Маріон Котийяр ("Аннет");
- Алана Хайм ("Лакрична піца");
- Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору");
- Емма Стоун ("Круелла");
- Рэйчел Зеглер ("Вестсайдська історія").
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)
- Леонардо ДіКапріо ("Не дивіться нагору");
- Пітер Дінклейдж ("Сірано");
- Ендрю Гарфілд ("Тік-тік… бум!");
- Купер Хоффман ("Лакрична піца");
- Ентоні Рамос ("На висоті мрії").
Найкращий анімаційний фільм:
- "Енканто" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
- "Втеча" (Neon / Participant);
- "Лука" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
- "Мій сонячний Маад" (Totem Films);
- "Райя та останній дракон" (Walt Disney Studios).
Найкращий фільм іноземною мовою:
- "Купе номер шість", Фінляндія/Росія/Німеччина (Sony Pictures Classics);
- "Веди моє авто" ("Drive My Car"), Японія (Janus Films);
- "Рука Бога", Італія (Netflix);
- "Герой", Франція/Іран (Amazon Studios);
- "Паралельні матері", Іспанія (Sony Pictures Classics).
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Кайтріона Бальф ("Белфаст");
- Аріана ДеБоуз ("Вестсайдська історія");
- Крістен Данст ("У руках пса");
- Аунжану Елліс ("Король Ричард");
- Рут Негга ("Passing").
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Бен Афлек ("Ніжний бар");
- Джеймі Дорнан ("Белфаст");
- Кіаран Хайндс ("Белфадсм);
- Трой Котсур ("CODA");
- Коді Сміт-МакФі ("У руках пса").
Найкращий режисер, кінофільми:
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кемпіон ("У руках пса");
- Меггі Джилленхол ("Незнайома донька");
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");
- Дені Вільнев ("Дюна").
Найкращий сценарій, кінофільми:
- Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца");
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кемпіон ("У руках пса");
- Адам МакКей ("Не дивіться нагору");
- Аарон Соркін ("Бути Рикардо").
Найкраща музика до фільму:
- Александр Деспла ("Французький вісник");
- Джермайн Франко ("Енканто");
- Джонні Грінвуд ("У руках пса");
- Альберто Іглесіас ("Паралельні матері");
- Ганс Зіммер ("Дюна").
Найкраща пісня до фільму;
- "Be Alive", фільм "Король Ричард";
- "Dos Oruguitas", фільм "Енканто";
- "Down to joy", фільм "Белфаст";
- "Here I am", фільм "Respect";
- "No time to die", фільм "Не час помирати".
Найкращий телесеріал (драма):
- "Люпен" (Netflix);
- "Ранкове шоу" (Apple TV+);
- "Поза" (FX);
- "Гра в кальмара" (Netflix);
- "Спадщина" (HBO/HBO MAX).
Найкраща жіноча роль серіалу (драма):
- Узо Адуба ("Пацієнти");
- Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу");
- Крістін Баранскі ("Гарна боротьба");
- Елізабет Мосс ("Оповідь служниці");
- Мікаела Джей Родрігес ("Поза").
Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):
- Брайан Кокс ("Спадщина");
- Лі Джон-Дже ("Гра в кальмара");
- Джеремі Стронг («Спадщина»);
- Біллі Портер ("Поза");
- Омар Сі ("Люпен").
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл):
- "Велика" (Hulu);
- "Хитрощі" (HBO/HBO MAX);
- "Вбивства в одній будівлі" (Hulu);
- "Пси резервації" (FX);
- "Тед Лассо" (Apple TV+).
Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):
- Ганна Айнбайндер ("Хитрощі");
- Ель Фаннінг ("Велика");
- Ісса Рей ("Біла ворона");
- Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія");
- Джин Смарт ("Хитрощі").
Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):
- Ентоні Андерсон ("Чорна комедія");
- Ніколас Голт ("Велика");
- Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі");
- Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі");
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо").
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:
- "Ломка" (Hulu);
- "Імпічмент: Американська історія злочинів" (FX);
- "Покоївка" (Netflix);
- "Меїр з Істтауна" (HBO/HBO MAX);
- "Підземна залізниця" (Amazon Prime Video).
Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:
- Джессіка Чейстен;
- Синтіа Еріво;
- Елізабет Олсен;
- Маргарет Кволлі;
- Кейт Вінслетт.
Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:
- Пол Беттані;
- Оскар Ісаак;
- Майкл Кітон;
- Еван МакГрегор;
- Тахар Рахім.
Найкраща жіноча роль другого плану в телесеріалах:
- Дженніфер Кулідж;
- Кейтлін Дівер;
- Енді Макдовелл;
- Сара Снук;
- Ганна Ваддінгем.
Найкраща чоловіча роль другого плану в телесеріалах:
- Біллі Грудап;
- Кіран Калкін;
- Марк Даплесс;
- О Йон-Су.
Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.
Довідка: американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.
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