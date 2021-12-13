Оголошено список номінантів на "Золотий глобус": серед них - "Гра в кальмара" та "Дюна"

Про це йдеться на сайті Golden Globe Awards.

Номінантами на найкращий фільм (драма) стали:

"Белфаст" (Focus Features);

"CODA" (Apple TV+);

"Дюна" (Warner Bros.);

"Король Ричард" (Warner Bros.);

"У руках пса" (Netflix).

Найкраща жіноча роль (драма):

Джессіка Честейн ("Глаза Теммі Фей");

Олівія Колман ("Незнайома донька");

Ніколь Кідман ("Бути Рікардо");

Леді Гага ("Дім Gucci");

Крістен Стюарт ("Спенсер").

Найкраща чоловіча роль (драма):

Махершала Алі ("Лебедина пісня");

Хав’єр Бардем ("Бути Рікардо");

Бенедікт Камбербетч ("У руках пса");

Уілл Сміт ("Король Ричард");

Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета");

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

"Сірано" (MGM);

"Не дивіться нагору" (Netflix);

"Лакрична піца" (MGM);

"Тік-тік… бум!" (Netflix);

"Вестсайдська історія" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures).

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Маріон Котийяр ("Аннет");

Алана Хайм ("Лакрична піца");

Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору");

Емма Стоун ("Круелла");

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдська історія").

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)

Леонардо ДіКапріо ("Не дивіться нагору");

Пітер Дінклейдж ("Сірано");

Ендрю Гарфілд ("Тік-тік… бум!");

Купер Хоффман ("Лакрична піца");

Ентоні Рамос ("На висоті мрії").

Найкращий анімаційний фільм:

"Енканто" (Walt Disney Studios Motion Pictures);

"Втеча" (Neon / Participant);

"Лука" (Walt Disney Studios Motion Pictures);

"Мій сонячний Маад" (Totem Films);

"Райя та останній дракон" (Walt Disney Studios).

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Купе номер шість", Фінляндія/Росія/Німеччина (Sony Pictures Classics);

"Веди моє авто" ("Drive My Car"), Японія (Janus Films);

"Рука Бога", Італія (Netflix);

"Герой", Франція/Іран (Amazon Studios);

"Паралельні матері", Іспанія (Sony Pictures Classics).

Найкраща жіноча роль другого плану:

Кайтріона Бальф ("Белфаст");

Аріана ДеБоуз ("Вестсайдська історія");

Крістен Данст ("У руках пса");

Аунжану Елліс ("Король Ричард");

Рут Негга ("Passing").

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Бен Афлек ("Ніжний бар");

Джеймі Дорнан ("Белфаст");

Кіаран Хайндс ("Белфадсм);

Трой Котсур ("CODA");

Коді Сміт-МакФі ("У руках пса").

Найкращий режисер, кінофільми:

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кемпіон ("У руках пса");

Меггі Джилленхол ("Незнайома донька");

Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");

Дені Вільнев ("Дюна").

Найкращий сценарій, кінофільми:

Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца");

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кемпіон ("У руках пса");

Адам МакКей ("Не дивіться нагору");

Аарон Соркін ("Бути Рикардо").

Найкраща музика до фільму:

Александр Деспла ("Французький вісник");

Джермайн Франко ("Енканто");

Джонні Грінвуд ("У руках пса");

Альберто Іглесіас ("Паралельні матері");

Ганс Зіммер ("Дюна").

Найкраща пісня до фільму;

"Be Alive", фільм "Король Ричард";

"Dos Oruguitas", фільм "Енканто";

"Down to joy", фільм "Белфаст";

"Here I am", фільм "Respect";

"No time to die", фільм "Не час помирати".

Найкращий телесеріал (драма):

"Люпен" (Netflix);

"Ранкове шоу" (Apple TV+);

"Поза" (FX);

"Гра в кальмара" (Netflix);

"Спадщина" (HBO/HBO MAX).

Найкраща жіноча роль серіалу (драма):

Узо Адуба ("Пацієнти");

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу");

Крістін Баранскі ("Гарна боротьба");

Елізабет Мосс ("Оповідь служниці");

Мікаела Джей Родрігес ("Поза").

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):

Брайан Кокс ("Спадщина");

Лі Джон-Дже ("Гра в кальмара");

Джеремі Стронг («Спадщина»);

Біллі Портер ("Поза");

Омар Сі ("Люпен").

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл):

"Велика" (Hulu);

"Хитрощі" (HBO/HBO MAX);

"Вбивства в одній будівлі" (Hulu);

"Пси резервації" (FX);

"Тед Лассо" (Apple TV+).

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Ганна Айнбайндер ("Хитрощі");

Ель Фаннінг ("Велика");

Ісса Рей ("Біла ворона");

Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія");

Джин Смарт ("Хитрощі").

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Ентоні Андерсон ("Чорна комедія");

Ніколас Голт ("Велика");

Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі");

Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі");

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо").

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

"Ломка" (Hulu);

"Імпічмент: Американська історія злочинів" (FX);

"Покоївка" (Netflix);

"Меїр з Істтауна" (HBO/HBO MAX);

"Підземна залізниця" (Amazon Prime Video).

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Джессіка Чейстен;

Синтіа Еріво;

Елізабет Олсен;

Маргарет Кволлі;

Кейт Вінслетт.

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Пол Беттані;

Оскар Ісаак;

Майкл Кітон;

Еван МакГрегор;

Тахар Рахім.

Найкраща жіноча роль другого плану в телесеріалах:

Дженніфер Кулідж;

Кейтлін Дівер;

Енді Макдовелл;

Сара Снук;

Ганна Ваддінгем.

Найкраща чоловіча роль другого плану в телесеріалах:

Біллі Грудап;

Кіран Калкін;

Марк Даплесс;

О Йон-Су.

Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.





Довідка: американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.

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