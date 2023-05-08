Оголошено збір: саперам 82 десантно-штурмової бригади потрібна амуніція
Бійці інженерно-саперної роти 82 десантно-штурмової бригади просять підтримати збір, щоб закупити активні навушники, бронежилети, шоломи, а також тактичні окуляри
Хлопці зараз на південному напрямку і вже вирушили на передові позиції. Вони чекають на нашу підтримку, щоб ризикуючи життям забезпечити нам спокій.
Долучитися до збору та віддячити захисникам ви можете за реквізитами
Наша ціль: 400 000.00 гривень
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