Оголошено збір: саперам 82 десантно-штурмової бригади потрібна амуніція

Хлопці зараз на південному напрямку і вже вирушили на передові позиції. Вони чекають на нашу підтримку, щоб ризикуючи життям забезпечити нам спокій.

Долучитися до збору та віддячити захисникам ви можете за реквізитами

Наша ціль: 400 000.00 гривень

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8K15iQUoGP

Номер картки банки

5375 4112 0560 6986