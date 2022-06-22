Охоронця Путіна, який носив чемодан з "ядерною кнопкою", важко поранено, - Mirror

Про це повідомляє Mirror.

Таємничий полковник Вадим Зімін, який носив ядерну валізку президентів Росії, був знайдений з важким пораненням у своїй квартири на Московщині.

53-річний Зімін у тяжкому стані в реанімації.

ЗМІ пишуть, що Зімін лежав у калюжі крові, а біля нього – травматичний пістолет. Поранення він дістав у голову. Його виявив брат, який, як повідомляється, перебував у ванній під час стрілянини.

У той час цивільна дружина Зіміна, яка є медиком, лікувала поранених під час війни в Україні.

За повідомленням "Московського комсомольця", випадок стався, відразу після того як на Зіміна закрили кримінальне провадження за підозрою в отриманні хабара під час роботи на керівній посаді в митній службі.

Раніше Зімін відповідав за так званий портфель з "червоною кнопкою", активація якої, начебто, призводить до запуску ядерної зброї. В цій ролі він був за президента Єльцина, а за Путіна навіть пішов на підвищення, отримавши звання полковника.

Відзначимо, що вже вдруге чемодан Путіна опиняється у центрі уваги європейських медіа. На початку червня журналісти Paris Match дослідили, що російського президента за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

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