Французькі журналісти дослідили, чому Путін під час закордонних візитів ходить у туалет "з чемоданчиком"

Про це йдеться у розслідуванні французького журналу Paris Match.

Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту у Францію.

За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії.

Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.

Відзначимо, у березні проєкт "Інформаційний спротив" інформував, що у Путіна ускладнилася пам'ять і мислення. Забуває елементарне.

2 червня видання Newsweek повідомляло, що згідно з даними розвідки США, Путін хворий на рак.

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