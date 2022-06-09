Французькі журналісти дослідили, чому Путін під час закордонних візитів ходить у туалет "з чемоданчиком"
Російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії
Про це йдеться у розслідуванні французького журналу Paris Match.
Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.
Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту у Францію.
За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії.
Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.
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