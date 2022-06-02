Путін хворий на рак, лікувався у квітні. Можливо, пережив замах, - Newsweek

Про це пише Newsweek.

У секретній доповіді США йдеться, що Путін, схоже, у квітні пройшов курс лікування від раку на запущеній стадії. - пише видання з посиланням на трьох керівників американської розвідки, які читали цей документ. Вони також стверджують, що у березні на життя Путіна був скоєний замах.

Ці ж люди, які представляють три окремі розвідувальні служби, стурбовані тим, що Путін стає дедалі більше параноїдальним, коли йдеться про утримання влади, статусу. Такий стан російського лідера лише поглиблює складний та непередбачуваний розвиток подій в Україні. Але це, за словами експертів, один з чинників, який робить перспективи ядерної війни менш імовірними.

Джерела Newsweek також скаржаться, що ізоляція Путіна не сприяє здобуттю потрібної інформації про ймовірні зміни стратегії Кремля.

"Він (Путін, – Ред.), як і раніше, небезпечний, і, якщо він дійсно помре, на нас чекає хаос. Потрібно зосередитися на цьому. Будьте готові", – сказав чиновник з офісу Директора національної розвідки.

"Джерело нашої найкращої розвідувальної інформації, а саме контакт зі сторонніми людьми, значною мірою втрачене внаслідок війни в Україні", – каже один з чиновників. "Путін мав кілька зустрічей з іноземними лідерами", – зауважує він, даючи зрозуміти, що потрібну інформацію іноді можна отримати під час особистих зустрічей. "Таким чином, ізоляція Путіна підвищила рівень спекуляцій".

"Ми повинні пам'ятати про прийняття бажаного за дійсне. Ми засвоїли – або не засвоїли – цей урок на гіркому досвіді з Усамою бен Ладеном та Саддамом Хусейном", – застеріг відставний командир ВПС США.

Американська розвідка вважала, що Хусейн мав серйозний психічний розлад, а бен Ладен помирав від хвороби нирок.

Однак, на думку цього ж експерта, "хтось, кого колись вважали всемогутнім, тепер здебільшого бореться з майбутнім, зокрема своїм власним".

"Влада Путіна сильна, але вже не абсолютна. Жорстока боротьба всередині Кремля ніколи не була такою інтенсивною під час його правління, всі відчувають, що кінець близький", – сказав один зі старших офіцерів розвідки.

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