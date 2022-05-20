Окружний суд у Польщі ухвалив рішення про арешт російського диспетчера-фігуранта справи про Смоленську катастрофу

Про це повідомляє Польське радіо.

У травні минулого року Окружний суд Варшави ухвалив рішення про відстрочку на невизначений термін арешту трьох авіадиспетчерів, які служили в аеропорту Смоленська в квітні 2010 року. Йшлося про полковника Павєла П., майора Віктора Р. та підполковника Ніколая К. 18 травня 2022 року Окружний суд Варшава-Мокотув ухвалив рішення про тимчасовий арешт 30 днів підозрюваного Віктора Р.

Звинувачення проти російських контролерів були сформульовані у 2015 році. Через два роки прокуратура змінила обвинувачення Павєлу П. та Віктору Р. з ненавмисного спричинення катастрофи та зменшення її небезпеки на умисні дії. Прокурори припускали, що підозрювані, дозволивши літаку знизитися та здійснити умовний пробний захід на посадку, передбачили катастрофу і погодилися на неї.

При цьому суд не підтримав клопотання прокурора про арешт другого контролера – Ніколая К. Обидва рішення не є остаточними і сторони мають право оскаржити їх.

Однак шанси на видачу Віктора Р невисокі. За повідомленням іншого польського видання Onet.pl, запити до РФ про правову допомогу та вручення підозрюваним викликів до польської прокуратури залишилися без відповіді, незважаючи на численні нагадування. Зрештою, у допомозі було відмовлено, вказуючи на ймовірну загрозу інтересам Росії без надання жодних істотних аргументів.



Довідка. 10 квітня 2010 року внаслідок катастрофи літака Ту-154М загинуло 96 осіб, зокрема президент Лєх Качинський та його дружина. Польська делегація летіла на меморіальні заходи до 70 роковин Катинського розстрілу.

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