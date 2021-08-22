Оксана Баюл відмовилася від громадянства України

Про це передає Еспресо.TV.



"Я це роблю. Я так схвильована. Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене", - написала Баюл в Instagram.







Своє рішення вона пояснила тим, що згідно з українським законодавством, "якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, така особа, як і раніше визнається громадянином України лише в правовідносинах".



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"Я відмовляюся від українського громадянства", - наголосила спортсменка, яка проживає у США з 1994 року.







Перед цим вона образилася на президента Володимира Зеленського за відсутність запрошення на святкування 30-річчя Незалежності України.



Нагадаємо, Баюн неодноразово мала проблеми зі спиртним.



У Сполучених Штатах Баюн відбувала покарання за п'яне ДТП.



Погляди Баюн достатньо суперечливі. З одного боку, вона підтримувала українців під час Революції Гідності, з іншого - прихильно ставиться до РФ.



2010 року вона повернулася на Батьківщину й почала викладати у Національному педагогічному університеті імени Михайла Драгоманова, проте вже за чотири місяці повернулася назад.

Разом з тим, слід нагадати, що саме після перемоги Оксани Баюн Гімн України вперше офіційно звучав на Олімпіаді. Це було взимку 1994 року в норвезькому Ліллехаммері.





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