Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку
Протягом минулої доби російські загарбники 21 раз обстріляли вісім громад Сумської області. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку та гараж
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 144 вибухи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог атакував Великописарівську, Краснопільську, Хотінську, Есманську, Середино-Будську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Шалигинську громади.
Російські загарбниеки протяго доби, 12 серпня, атакували Краснопільську громаду з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Також у Великописарівській громаді унаслідок мінометного та артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж.
- Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе