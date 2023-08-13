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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку

Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку

13 серпня, 2023 неділя
22:57
Війна з Росією

Протягом минулої доби російські загарбники 21 раз обстріляли вісім громад Сумської області. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку та гараж

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 144 вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог атакував Великописарівську, Краснопільську, Хотінську, Есманську, Середино-Будську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Шалигинську громади.

Російські загарбниеки протяго доби, 12 серпня, атакували Краснопільську громаду з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Також у Великописарівській громаді унаслідок мінометного та артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. 

Україна
Росія
російська армія
Сумщина
тероризм
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