Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 144 вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог атакував Великописарівську, Краснопільську, Хотінську, Есманську, Середино-Будську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Шалигинську громади.

Російські загарбниеки протяго доби, 12 серпня, атакували Краснопільську громаду з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Також у Великописарівській громаді унаслідок мінометного та артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж.