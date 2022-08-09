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Окупанти безуспішно вели наступ у районах Красногорівки й Авдіївки

9 серпня, 2022 вiвторок
08:03
війна з Росією ЗСУ

ЗСУ завдали вогневого ураження по окупантах, які вели розвідку боєм у районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка, Бахмут й Зайцеве. Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

На Донецькому напрямку, за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації, ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію.

Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка.

Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам’янське та Новосілка. Авіаудари зафіксовано біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка.

Українські захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Активно застосовує армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка.

Завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного.

Вів повітряну розвідку безпілотниками в районах Білогірки, Мурахівки, Новоолександрівки, Шевченкового та Миколаївки.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони українських військ.

На Харківському напрямку окупанти здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Вів повітряну розвідку безпылотниками.

Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.

За даними Генштабу, авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться в повідомленні.

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