Окупанти б'ють по Херсону: сильне пошкодження обласної бібліотеки

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що у будівлі виникла пожежа, яку рятувальники приборкували більш як півтори години.

Загиблих та поранених немає, поінформував Прокудін.

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

Фото: https://t.me/olexandrprokudin