Окупанти б'ють по Херсону: сильне пошкодження обласної бібліотеки
12 листопада близько 05:00 армія РФ завдала ракетного удару по Херсону. Суттєвих пошкоджень зазнала обласна бібліотека, де також виникла пожежа. Постраждалих немає
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування", - йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що у будівлі виникла пожежа, яку рятувальники приборкували більш як півтори години.
Загиблих та поранених немає, поінформував Прокудін.
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
- У ніч на неділю, 12 листопада, російські терористи завдали ударів з артилерії по території Дніпропетровської області, а також вдарили балістичною та керованими ракетами по Миколаївщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе