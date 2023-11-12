Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину і випустили балістику по Миколаївщині: пошкоджено будинки

Про обстріл Дніпропетровщини повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що росіяни здійснили два обстріли регіону за ніч, цілившись по Нікопольському району з важкої артилерії.

Також окупанти випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді.

"Атакований населений пункт обстежують – з'ясовують наслідки завданих ударів. Втім, відомо, що минулося без жертв та постраждалих", - заявив очільник ОВА.

Крім того, російські окупанти вночі атакували Миколаївщину двома керованими авіаційні ракети типу Х-59. Як проінформував начальник ОВА Віталій Кім, росіяни одночасно застосували балістику, імовірно "Іскандер-М".

Силам ППО вдалось знищити одну з керованих ракет. Водночас друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків. Натомість минулося без постраждалих.