Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину і випустили балістику по Миколаївщині: пошкоджено будинки
У ніч на неділю, 12 листопада, російські терористи завдали ударів з артилерії по території Дніпропетровської області, а також вдарили балістичною та керованими ракетами по Миколаївщині
Про обстріл Дніпропетровщини повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що росіяни здійснили два обстріли регіону за ніч, цілившись по Нікопольському району з важкої артилерії.
Також окупанти випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді.
"Атакований населений пункт обстежують – з'ясовують наслідки завданих ударів. Втім, відомо, що минулося без жертв та постраждалих", - заявив очільник ОВА.
Крім того, російські окупанти вночі атакували Миколаївщину двома керованими авіаційні ракети типу Х-59. Як проінформував начальник ОВА Віталій Кім, росіяни одночасно застосували балістику, імовірно "Іскандер-М".
Силам ППО вдалось знищити одну з керованих ракет. Водночас друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області.
Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків. Натомість минулося без постраждалих.
- За даними Генштабу ЗСУ, вночі РФ завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами ППО знищено одну ракету Х-59.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе