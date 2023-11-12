Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили низку ворожих атак на 9 ключових напрямках фронту, - Генштаб

Сили оборони відбили низку ворожих атак на 9 ключових напрямках фронту, - Генштаб

12 листопада, 2023 неділя
07:26
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті російські війська намагалися здійснювати штурми на ключових напрямках, але українські захисники відбили ворожі атаки. Загалом на фронті відбулося 80 бойових зіткнень

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога.

На Шахтарському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Україні

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Чуйківка Сумської області; Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське Донецької області; Роботине Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ влучили у райони скупчення окупантів, озброєння і техніки

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

  • Упродовж доби 11 листопада російські терористи вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтарському та Мар'їнському напрямках.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
сектор Гази
11 листопада, 2023 субота
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
10 листопада, 2023 п'ятниця
Чому влада ховає скандал довкола призначення Тишлека
Герасімов путін шойгу
10 листопада, 2023 п'ятниця
Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
12 листопада
07:48
Данія
Данія продовжила дозволи на проживання українських біженців
07:17
на фото: Кирило Буданов
В ISW проаналізували причетність ГУР до ударів по території РФ за останні два дні
02:08
Вантажівка, фура
У Польщі український водій фури помер перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин"
01:55
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Умєров заявив, що РФ атакувала Київ балістикою у той час, коли він розмовляв з міністром оборони США
01:43
Марш незалежності, Варшава
У Варшаві польські націоналісти організували Марш Незалежності
00:14
дощь, гроза, парасоля, негода
Українців попередили про погіршення погоди 12 листопада: значні дощі та сніг у Карпатах
2023, субота
11 листопада
23:24
Рафаель Двамена
В Албанії під час матчу загинув футболіст, який рік тому міг опинитись в "Зорі"
23:00
Оновлено
Польща прапор
Польща святкує День Незалежності
22:31
Сергій Стерненко
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
22:15
Письменник і волонтер Андрій Любка на Re: Open Zakarpattia 2023
Волонтерство стало для багатьох прикриттям, – письменник Андрій Любка
22:00
ЗСУ, війна
Ракетні війська обстріляли 2 російських засоби ППО, - Генштаб
21:42
Ексклюзив
на фото: Джо Байден в Києві
Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза
21:28
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
"Україна й Польща мають бути разом": Зеленський поспілкувався з Дудою
21:09
прапор України
Прикордонники підняли прапор України у населеному пункті Тополі, він розташований у сірій зоні
20:46
Олег Синєгубов
Голова Харківської ОВА Синєгубов очолив обласну асоціацію футболу
20:33
Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023
У нас має бути бачення, куди ми хочемо дійти, - Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023
20:32
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко та Миколенко відзначились голами в АПЛ
20:29
Ексклюзив
сектор Газа
Історик Поліщук пояснив, чому ХАМАС можна порівняти з ІДІЛ
20:15
Оновлено
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Ворскла" обіграла "Оболонь". Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Сергій Громенко
Залишилася віра в диво...
20:02
Морський дрон
За рік український флот морських дронів атакував 8 суден Чорноморського флоту РФ
19:53
обстріл, авіабомба
Окупанти обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині: 2 людини загинули
19:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Росія - країна "перемог", головне - Україні такою не стати
19:14
протест у Лондоні
У Лондоні пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: поліція затримала 82 людини
19:07
Ексклюзив
Казахстан, Росія
Політолог Альджанов розповів, коли Казахстан може порвати зв'язки з РФ
19:06
Експерт Фонду "Демократичні ініціативи" Сергій Шаповалов
Скільки українців планують повертатися в Україну, - експерт на форумі Re:Open Zakarpattia 2023
18:48
Оновлено
обстріл Херсона
РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: 1 загиблий, 5 поранених, пошкоджено будинок депутата
18:25
Ексклюзив
Іран хоче зберегти "Хезболлу" для подальшого впливу на Близькому Сході: Брайза про війну в Ізраїлі
18:22
Сектор Гази
З сектора Гази евакуювали ще 11 українців, - посол Корнійчук
18:02
OPINION
Михайло Косів
Про джерела запроданства в Україні
18:00
Ексклюзив
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
17:54
Ексклюзив
Авдіївка
"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман
17:53
На фото: Останній концерт "Бумбокс" у Маріупольському драмтеатрі
Без піхоти ми були б гуртком аеромоделювання, - співак-фронтовик Хливнюк про роль живої сили у війні з РФ
17:18
Німеччина уряд
Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild
17:05
Ексклюзив
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
16:59
прем'єра фільму "Киснева станція"
У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва
16:40
Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
16:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Проросійські сили повертають собі порядок денний в Україні. Чому?
15:56
Огляд
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень
15:47
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV