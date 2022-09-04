Окупанти "демілітаризували" у Слов’янську автомийку та спортзал
Вночі Слов’янськ зазнав чергового обстрілу, постраждав один з центральних районів
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"Цього разу місто "звільнили" від автомийки та спортзалу у провулку Андріївському. До спортзалу MegaGYM я ходив останні чотири місяці. Завтрашнє відвідування скасовується", - зазначив очільник громади.
Також він додав, що, на щастя, обійшлося без жертв.
- Нагадаємо, у Слов'янську російські загарбники влучили у дитячий садок
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