Окупанти "демілітаризували" у Слов’янську автомийку та спортзал

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Цього разу місто "звільнили" від автомийки та спортзалу у провулку Андріївському. До спортзалу MegaGYM я ходив останні чотири місяці. Завтрашнє відвідування скасовується", - зазначив очільник громади.

Також він додав, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у Слов'янську російські загарбники влучили у дитячий садок

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