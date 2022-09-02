Про це інформує в фейсбуці голова Слов'янської МВА Вадим Лях.

Російські окупанти вкотре гатили по Слов’янську на Донеччині.

"П'ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок", - написав Лях.

Попередньо внаслідок влучань російських снарядів ніхто не постраждав.