У Слов'янську російські загарбники влучили у дитячий садок
У ніч на 2 вересня рашисти влучили в дитячий садок у місті Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без жертв
Про це інформує в фейсбуці голова Слов'янської МВА Вадим Лях.
Російські окупанти вкотре гатили по Слов’янську на Донеччині.
"П'ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок", - написав Лях.
Попередньо внаслідок влучань російських снарядів ніхто не постраждав.
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