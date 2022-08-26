Армія РФ уранці влучила у Слов'янський хіміко-механічний технікум
Уранці 26 серпня російські окупанти поцілили в хіміко-механічний технікум у Слов'янську Донецької області
Про це інформує в телеграмі Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація.
"Черговий ранковий обстріл стався сьогодні, 26 серпня. Внаслідок влучання будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що внаслідок влучання російського снаряда ніхто не постраждав.
"Це ще раз змушує наголосити на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз!" - додав начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
- У Слов'янську 25 серпня, пролунало три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки.
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