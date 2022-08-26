Про це інформує в телеграмі Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація.

"Черговий ранковий обстріл стався сьогодні, 26 серпня. Внаслідок влучання будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок влучання російського снаряда ніхто не постраждав.

"Це ще раз змушує наголосити на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз!" - додав начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

У Слов'янську 25 серпня, пролунало три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки.

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