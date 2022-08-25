У Слов'янську пролунало три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки

Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях у фейсбуці.

"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюємо", - сказав Лях.

Вночі 25 серпня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому сектору Миколаєва, пошкоджено будинки. Попередньо без жертв та постраждалих.

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