У Слов'янську пролунало три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки
У Слов'янську сьогодні, 25 серпня, пролунало три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки
Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях у фейсбуці.
"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюємо", - сказав Лях.
- Вночі 25 серпня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому сектору Миколаєва, пошкоджено будинки. Попередньо без жертв та постраждалих.
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