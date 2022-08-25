Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому сектору Миколаєва.

"Вночі, 25 серпня, орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - пише Кім.

Також зазначається, що 24 серпня місто атакували зі "смерчів", росіяни спрямовували удар на портову інфраструктуру.

Кім повідомив про обстріли у Миколаївському районі.

"Вранці, 24 серпня, ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у селі Котляреве, Шевченківської громади. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялась ремонтна майстерня. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні...Також під ворожими обстрілами було село Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок обстрілів частково зруйновано господарські споруди, також були влучання по відкритих територіях за межами населеного пункту. Постраждалих немає", - пише голова Миколаївської ОВА.

Також росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру за межами Широківської громади.

"Орієнтовно з 21:30, 24 серпня, по 05:00, 25 серпня, були обстріли за межами Широківської громади. Близько 23:00 обстрілів зазнало село Червона Долина. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає... Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, в Березнегуватому зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Кім зазначив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

23 серпня російські окупанти обстрілювали Миколаївську область, постраждало 7 людей, із них 2 дитини.

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