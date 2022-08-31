Окупанти деморалізовані, але чинять опір, - ОК "Південь" розповіло про ситуацію на фронті
На південному напрямку фронту окупанти деморалізовані, але продовжують чинити опір
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В нашій операційній зоні ситуація стабільно складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих логістичних шляхів, резервів та пунктів управління. Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір", - пише ОК "Південь".
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