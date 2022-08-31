Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В нашій операційній зоні ситуація стабільно складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих логістичних шляхів, резервів та пунктів управління. Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір", - пише ОК "Південь".

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