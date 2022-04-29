Окупанти для допитів та катувань звозять у Нову Каховку проукраїнських активістів, місцевих депутатів та журналістів, - депутат облради Хлань

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Окупант у Новій Каховці зробив ізоляцію, у якій утримуються всі проукраїнські активісти, депутати органів місцевого самоврядування, журналісти. З гаражів будівлі СБУ окупанти зробили зону, де допитують та катують заарештованих людей. Навіть, з Херсона возять до Нової Каховки, закривають очі пов'язкою, у наручниках везуть у невідомому напрямку, тобто зі всієї Херсонської області звозять туди людей. Там відбуваються катування, не годують, залякують, вибивають або пропагандистські відео, або інформаційно працюють через акаунти затриманих. Деяких відомих людей вивозять до окупованого Криму" – розповів депутат облради.



Сергій Хлань зауважив, що до Криму відправили Андрія Путілова, якого заарештували вже понад два тижні. Над Путіловим у Криму хочуть зробити російське судилище, що він, як голова обласної державної адміністрації, був дотичний до перекриття води у Крим.



Депутат нагадав про Сергія Максименка, депутата облради, який з 2014 року дуже потужно допомагав армії й брав участь у захисту адміністративної межі Херсонщини з Кримом, його також окупанти утримають досить довго і теж, можливо, вивезли до Криму.



"Загарбник продовжує лякати людей, але ми бачили, з останнього мітингу проти референдуму 27 квітня та створення ХНР, херсонці вийшли на площу Свободи, не зважаючи на залякування і погрози. Окупант застосував зброю проти людей, четверо містян постраждало на цій акції"- повідомив депутат.



Хлань зауважив, що окупанти вже безжалісно діють проти мирного населення, але героїчний Херсон не дає ворогу зробити пропагандистську картинку.

27 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо новим мером захопленого Херсона.

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