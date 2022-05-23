Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

За його словами, уночі постійно була повітряна тривога. У більшості районів обстрановка нормальна.

"У Криворізькому - знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали", - зазначив Валентин Резніченко.

22 травня російська ракета впала в річку Самара в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

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