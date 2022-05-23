Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів"
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з "ураганів" Апостолівську громаду та влучили між селами
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
За його словами, уночі постійно була повітряна тривога. У більшості районів обстрановка нормальна.
"У Криворізькому - знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали", - зазначив Валентин Резніченко.
- 22 травня російська ракета впала в річку Самара в Павлоградському районі Дніпропетровської області.
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