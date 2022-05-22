Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара", – написав він.

Резніченко підкреслив, що обійшлося без постраждалих.

"Орки почали “денацифікацію” української риби", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня росіяни двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, унаслідок чого в будинках вибило шибки.

19 травня окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, зруйнувавши будинки.

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