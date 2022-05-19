Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: є зруйновані будинки
Російські війська вкотре відкрили вогонь по житлових масивах Зеленодольської громади, зруйновано будинки
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
За даними ОДА, вночі 19 травня окупанти 5 разів відкрили вогонь по житлових масивах Великої Костромки Зеленодольської громади на Дніпропетровщині. Обстріл здійснювався з "градів" та "ураганів".
Попередньо постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки.
Крім того, населений пункт лишився частково без світла та газу.
- Нагадаємо, 12 травня окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений
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