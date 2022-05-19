English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: є зруйновані будинки

Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: є зруйновані будинки

19 травня, 2022 четвер
07:49
війна з Росією Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм “Град”

Російські війська вкотре відкрили вогонь по житлових масивах Зеленодольської громади, зруйновано будинки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За даними ОДА, вночі 19 травня окупанти 5 разів відкрили вогонь по житлових масивах Великої Костромки Зеленодольської громади на Дніпропетровщині. Обстріл здійснювався з "градів" та "ураганів".

Попередньо постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки.

Крім того, населений пункт лишився частково без світла та газу.

  • Нагадаємо, 12 травня окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
обстріл
Дніпропетровщина
Валентин Резніченко
новини Дніпропетровщини
Дніпропетровська ОДА
Читайте також:
Сергій Згурець
17 травня, 2022 вiвторок
Американці не готові надавати потужні ракетні системи HIMARS, поки не впевняться, що Україна може якісно ними скористатись, — Згурець
Олексій Резніков
17 травня, 2022 вiвторок
Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
ЗСУ
18 травня, 2022 середа
Зеленський запропонував Раді продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.87
    Продаж 33.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
19 травня
08:33
обстріли у Донецькій області
У Сєвєродонецьку 18 травня через обстріли загинули четверо людей, є поранені. Луганщина залишається без світла
08:17
Юлія Свириденко
Польща передасть Україні 25 тис. тонн бензину
07:33
окупанти
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога були безуспішні, на окупованій Донеччині планують залучити до бойових дій студентів ЗВО, - Генштаб ЗСУ
07:13
пожежа
В Енергодарі палав окупований росіянами готельний комплекс, пожежу вдалося ліквідувати
07:06
Фінляндія та Швеція
Швеція та Фінляндія будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю
06:37
Бріджит Брінк
Сенат США затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла в Україні
06:22
поїзд
УЗ призначила один додатковий евакуаційний рейс на 19 травня
06:02
Фукусіма
Японія вирішила скинути понад 1 млн тонн стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан
06:00
На фото американські військові та техніка, яку відправлять до України
США відправить Україні гаубиці з боєприпасами
05:32
Чехія
У Чехії змінюють правила розміщення українських біженців
05:16
Світовий банк
Світовий банк виділить $30 млрд, оскільки війна в Україні загрожує продовольчій безпеці
04:02
На фото обкладинка та сторінка нового коміксу
Історію життя Володимира Зеленського розповіли в новому коміксі
03:28
Українці можуть придбати авіаквитки компанії KLM зі знижкою
03:12
Чехія Україна
Понад 50 тис. українських біженців знайшли роботу у Чехії
02:57
Російський винищувач Су-34
Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник та 20 одиниць бронетехніки
02:42
Україна ЄС
Єврокомісія надасть технічну допомогу для 9-ти країн ЄС, які приймають біженців з України
02:05
кримські татари
Парламент Канади визнав геноцидом депортацію татар
01:48
На фото військові ОК "Південь"
За добу українські військові нанесли 90 уражень по позиціях РФ на Південному напрямку
01:17
Бріджит Брінк
Комітет Сенату США попередньо підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
01:08
Ліга Європи
"Айнтрахт" по пенальті переміг "Рейнджерс" у фіналі Ліги Європи
01:04
евакуація Азов
"Політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект". В Міноборони відповіли російським політикам, які хочуть заборонити обмін бійців "Азова"
00:42
Ентоні Блінкен
США нададуть Україні нову екстрену продовольчу допомогу на суму $215 млн
00:41
Марія Захарова
Росія підготувала "сюрприз" у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО
00:17
Через війну з України виїхали понад 6,3 млн людей, ще 6,5 млн вважаються внутрішньо переміщеними, - ООН
00:14
Христо Грозєв
Силовики в Росії не знають, чи буде Путін при владі через три місяці, - Христо Грозєв
00:10
Російські загарбники викрали з банкомату на Запоріжжі майже 400 тис. грн
00:02
окупанти
У Мелітополі окупанти змушують місцевих сплачувати комуналку “з рук у руки”
2022, середа
18 травня
23:54
Саміт G7
$15 мільярдів. G-7 оприлюднить план допомоги Україні для компенсації втрат від російського вторгнення, - The Washington Post
23:51
Гуляйполе
Росія обстріляла Преображенку, Оріхове та Гуляйполе на Запоріжжі: пошкоджені будинки та сільський магазин
23:39
Війна жертви
На Херсонщині окупанти обстріляли колону мирних людей, є загиблі
23:38
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог готується до тривалої оборони. Колонка Сергія Згурця
23:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Більш ніж 2 тис. ракет, які РФ випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу. Далі – тільки залишки
23:15
Бахмут, зруйнована багатоповерхівка
Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня
22:59
Знищена російська техніка в районі Бучі
Неосвічений Путін веде Росію до загибелі, - експомічник Єльцина
22:59
ЗАЕС
"Українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі". В Укренерго висміяли наміри РФ брати електроенергію для потреб країни-окупанта
22:40
Протипіхотна міна ОЗМ-72
У Бучанському районі на протипіхотній міні підірвались двоє чоловіків
22:36
ЗСУ кулемет
У НАТО вважають, що Україна може повністю відвоювати Донбас та Крим, - CNN
22:27
Бахмут, зруйнована багатоповерхівка
Загинуло 5 людей, серед них дворічна дитина. У Бахмуті зросла кількість жертв від влучання ракети у п'ятиповерховий будинок
22:22
Кулеба
Наша євроінтеграція – це подолання упереджень щодо України, - Дмитро Кулеба в інтерв'ю нідерландському виданню NRC
22:19
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 травня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV