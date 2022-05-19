Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За даними ОДА, вночі 19 травня окупанти 5 разів відкрили вогонь по житлових масивах Великої Костромки Зеленодольської громади на Дніпропетровщині. Обстріл здійснювався з "градів" та "ураганів".

Попередньо постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки.

Крім того, населений пункт лишився частково без світла та газу.

Нагадаємо, 12 травня окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений

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