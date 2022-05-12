Ворог обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений, - Вілкул
Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив про ворожі обстріли в ніч на 12 травня громад Криворізького району забороненими боєприпасами та о 7-й ранку обстріляно Зеленодольську громаду з "ураганів"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Всю ніч по лінії дотику російські війська вели обстріли з різних систем РСЗО, ствольної артилерії й мінометів. До того ж сьогодні вони знову використовували заборонені фосфорні та касетні боєприпаси. За останньою інформацією, о 7-й ранку було обстріляно Зеленодольську громаду та саме місто Зеленодольськ. Руйнування уточнюються, але відомо, що одна цивільна людина загинула та одна поранена" – повідомив Олександр Вілкул.
Голова військової адміністрації зазначив, що лінія дотику була відсунута приблизно на 50 км і проходить за межами Криворізького району. З напрямку Кривого Рога були звільнені понад 15 населених пунктів Херсонської області, тому ворог не може обстрілювати з таких систем РСЗО, як "Град" або "Смерч", а з "ураганів" дотягується.
"До міста Кривий Ріг дострелити не можуть, тому ведуть обстріли по лінії Зеленодольської та Широківської громад Криворізького району. У Кривому Розі ситуація стабільна"- додав Вілкул.
- Раніше голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що йому телефонував колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з пропозицією здати росіянам Кривий Ріг
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