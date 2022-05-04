Здати Кривий Ріг: Очільник МВС часів Януковича Захарченко телефонував Вілкулу
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що йому телефонував колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з пропозицією здати росіянам Кривий Ріг
Про це Вілкул заявив у інтерв'ю Українські правді.
"Це ж було на другий день, в той момент, коли прапорці на карті рухалися з жахливою швидкістю. Із такою ось пропозицією: Олександре Юрійовичу, ви ж розумна людина, ви розумієте, що ситуація вже визначена. Підпишіть, будь ласка, від імені Кривого Рогу якийсь там договір із окупантами про любов, дружбу, взаєморозуміння, взаємодопомогу, і будете великою людиною, як він висловився, у "новій Україні", - розповів Вілкул.
Він додав, що у відповідь нецензурно послав Захарченка.
"Я його послав дуже довгим нецензурним виразом. Напевно, не варто повторюватись. Тому там особливої дискусії не було. Я протягом 10 секунд повідомив про цей факт у спецоргани, тим, хто в нас займається питаннями безпеки та контррозвідки", - сказав Вілкул.
Віталій Захарченко займав посаду міністра внутрішніх справ з 2011 до 2014 року, після Революції Гідності втік до Росії.
- 20 березня повідомлялося, що Олександр Вілкул відкинув заклик екснардепа Олега Царьова здати місто російським військам
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