Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: 3 поранених
У суботу, 12 серпня, російська армія двічі атакувала Херсонську область. Унаслідок цього три людини отримали поранення. Також окупанти били по Херсону, пошкоджені будинки
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що 12 серпня близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Унаслідок цього із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка.
Надалі близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району російські військові з дрону скинули вибухові снаряди. Через це постраждали двоє місцевих жителів.
Також окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередачі.
- Російська окупаційна армія вранці 11 серпня обстріляла Херсон і Берислав, унаслідок чого загинув чоловік і дістали поранення ще чотири людини.
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