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Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: 3 поранених

12 серпня, 2023 субота
13:31
Війна з Росією Херсонщина

У суботу, 12 серпня, російська армія двічі атакувала Херсонську область. Унаслідок цього три людини отримали поранення. Також окупанти били по Херсону, пошкоджені будинки

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 12 серпня близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Унаслідок цього із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. 

Надалі близько 10:20 в одному з населених пунктів  Бериславського району російські військові з дрону скинули вибухові снаряди. Через це постраждали двоє місцевих жителів.

Також окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона. Пошкоджено  житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередачі.

  • Російська окупаційна армія вранці 11 серпня обстріляла Херсон і Берислав, унаслідок чого загинув чоловік і дістали поранення ще чотири людини.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
Офіс генпрокурора
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