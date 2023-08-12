Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: 3 поранених

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 12 серпня близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Унаслідок цього із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка.

Надалі близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району російські військові з дрону скинули вибухові снаряди. Через це постраждали двоє місцевих жителів.

Також окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередачі.