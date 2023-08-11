Росіяни зранку обстріляли Херсон і Берислав: є загиблий і поранені

Про обстріли повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Унаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки в місті Херсон поранення дістали двоє людей – жінка та 44-річний чоловік", - написав він.

Також окупанти атакували Берислав Херсонської області за допомогою безпілотника. За даними Єрмака, там дістав поранення чоловік.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що поранений унаслідок обстрілу Херсона чоловік загинув.

"У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки", - написав він.

За даними чиновника, чоловік, який на момент удару перебував у своїй квартирі, дістав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними", - зазначив Прокудін.

Щодо Берислава, то там, за даними чиновника, внаслідок атаки дрона дістали поранення правоохоронці.

"Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки, внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення", - написав Прокудін і зазначив, що постраждалих госпіталізовано.

Фото: Telegram Андрія Єрмака