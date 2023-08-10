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Війна з Росією: хроніка
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РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині під час роздачі гуманітарки. Є постраждалі

10 серпня, 2023 четвер
12:24
Війна з Росією Обстріл Херсонської області

Російська окупаційна армія вдень 10 серпня відкрила вогонь по Білозерці Херсонської області, внаслідок чого постраждали щонайменше шість мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей", - написав він.

За даними чиновника, всіх постраждалих госпіталізовано, одна людина дістала важкі поранення.

"Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу", - уточнив Прокудін.

  • За минулу добу по Херсонській області противник здійснив 65 обстрілів, з них 4 по Херсону. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу дитячого садка у Херсоні поранення отримав 73-річний слюсар. Також ворог обстріляв селище Микільське. Осколкових поранень зазнала 57-річна жінка.
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