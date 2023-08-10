РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині під час роздачі гуманітарки. Є постраждалі
Російська окупаційна армія вдень 10 серпня відкрила вогонь по Білозерці Херсонської області, внаслідок чого постраждали щонайменше шість мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей", - написав він.
За даними чиновника, всіх постраждалих госпіталізовано, одна людина дістала важкі поранення.
"Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу", - уточнив Прокудін.
- За минулу добу по Херсонській області противник здійснив 65 обстрілів, з них 4 по Херсону. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу дитячого садка у Херсоні поранення отримав 73-річний слюсар. Також ворог обстріляв селище Микільське. Осколкових поранень зазнала 57-річна жінка.
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