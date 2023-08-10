Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей", - написав він.

За даними чиновника, всіх постраждалих госпіталізовано, одна людина дістала важкі поранення.

"Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу", - уточнив Прокудін.