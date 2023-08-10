Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Рівненщина: вночі російські терористи завдавали масованих ударів безпілотниками. Унаслідок цього зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Без постраждалих.

Чернігівщина: за добу окупанти здійснили 5 обстрілів із мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів: 3 мінометних та 1 артилерійський обстріл. Під ворожими атаками були Хотінська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Ворог бив з мінометів, гранатометів, кулеметів та артилерії.

Дніпропетровщина: вночі агресор поцілив з артилерії по трьох громадах Нікопольського району: Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Унаслідок цього пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та авто. Також побитий газопровід.



Тричі за день ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Потрощено 12 приватних будинків, 3 гаражі, 2 газопроводи, 4 лінії електропередачі та 5 сонячних панелей.

Запорізька: за минулу добу військові рф здійснили 82 удари по 21 населеному пункту.

68 артобстрілів прийшлися по територіях 15 селищ. Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку, 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному та 2 ракетні удари по Запоріжжю й Підгірному.

Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років.

Також внаслідок удару по обласному центру троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них - 11-місячна дитина. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року.

Харківщина: минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу селищу Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

Також близько опівночі ворог завдав удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міської ради, вибиті вікна, двері, пошкоджений вхідний парапет. Зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка.

Луганщина: окупанти обстріляли з "градів" та ствольної артилерії Білогорівку. Під вогонь також потрапили Невське та села поряд. По Невському нарахували 15 "прильотів".

Донеччина: росіяни здійснили 21 обстріл та 16 населених пунктів: Красногорівка, Миколаївка, селище Максимівка, Авдіївка, Часів Яр, селище Миколаївка, селище Райське, Торецьк, селище Богоявленка, селище Времівка, смт Очеретине, селище Семенівка, смт Зарічне, Іллінівка, смт Велика Новосілка, смт Курахівка.

Унаслідок атак загинули три людини, 10 - отримали поранення. Також пошкоджено 12 житлових будинків, ЛЕП, господарська споруда, магазин, завод ПАТ "АЗМК".

Миколаївщина: вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також вчора завдано артилерійських обстрілів по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 65 обстрілів, з них 4 по Херсону. Окупанти поцілили у райони 25 населених пунктів області, територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередачі у Херсонському районі. Також обстріляли територію медичного закладу у Бериславському районі та територію дошкільного закладу у Херсоні.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу дитячого садка у Херсоні поранення отримав 73-річний слюсар. Також ворог обстріляв селище Микільське. Осколкових поранень зазнала 57-річна жінка.