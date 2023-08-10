Уночі ЗСУ знищили 7 "шахедів"
В ніч на 10 серпня російські військові випустили по території України 10 ворожих безпілотників. Українська ППО знищила сім літальних апаратів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що противник атакував Україну з північно-східного напрямку, а саме з Курської області РФ. Атака тривала з 23:00 по 04:00. Окупанти випустили 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", - йдеться у повідомленні.
- В ніч на 10 серпня росіяни атакували Україну дронами. У Київській та Хмельницькій областях було чутно вибухи, працювали сили ППО. У Рівненській області БПЛА влучили у нафтобазу.
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