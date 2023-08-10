Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував Україну з північно-східного напрямку, а саме з Курської області РФ. Атака тривала з 23:00 по 04:00. Окупанти випустили 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", - йдеться у повідомленні.