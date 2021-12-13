Окупанти двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС: застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю
У понеділок, 13 грудня, станом на 17:00 російські окупаційні війська здійснили два порушення режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
У сторону Попасної російські найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У районі селища Катеринівки Луганської області окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
- Нагадаємо, у неділю, 12 грудня, у зоні ООС український військовий підірвався на ворожій міні.
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