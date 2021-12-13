Окупанти двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС: застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



У сторону Попасної російські найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У районі селища Катеринівки Луганської області окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.



Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, у неділю, 12 грудня, у зоні ООС український військовий підірвався на ворожій міні.

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