Окупанти двічі порушили "тишу" в ООС: обстріляли Світлодарськ та Піски, поранено цивільного
У понеділок, 31 січня, станом на 17:00 російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил та поранили мирного жителя
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї у сторону Світлодарська. Внаслідок цього дістав поранення місцевий житель.
"Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні", - зазначили у пресслужбі.
Також окупанти з підствольних гранатометів обстріляли українські позиції неподалік Пісків.
Втрат серед українських військових немає.
- Раніше повідомлялося, що 31 січня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши п'ять черг з автоматичної зброї, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.
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