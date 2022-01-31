Окупанти двічі порушили "тишу" в ООС: обстріляли Світлодарськ та Піски, поранено цивільного

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї у сторону Світлодарська. Внаслідок цього дістав поранення місцевий житель.



"Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні", - зазначили у пресслужбі.



Також окупанти з підствольних гранатометів обстріляли українські позиції неподалік Пісків.



Втрат серед українських військових немає.



Раніше повідомлялося, що 31 січня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши п'ять черг з автоматичної зброї, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.