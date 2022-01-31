У зоні ООС окупанти поранили мирного жителя, його госпіталізовано
31 січня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши пʼять черг з автоматичної зброї, внаслідок чого було поранено місцевого жителя
Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.
"Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що на момент інциденту чоловік рибалив у районі Вуглегірського водосховища.
Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ потерпілого доправили до Світлодарської міської лікарні.
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