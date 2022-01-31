У зоні ООС окупанти поранили мирного жителя, його госпіталізовано

Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.



"Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що на момент інциденту чоловік рибалив у районі Вуглегірського водосховища.



Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ потерпілого доправили до Світлодарської міської лікарні.



Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що 7-8 лютого приїде в Україну, щоб висловити свою підтримку на тлі посилення агресії РФ, а також разом із очільниками МЗС Словаччини та Австрії відвідає Схід України.

Крім того, 25 січня, президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, у якому заявив, що ситуація є контрольованою, а зустріч радників Нормандського формату 26 січня принесе "результат та мир".