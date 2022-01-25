"Ще віримо у дипломатичне рішення": голови МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають зону ООС

Про це повідомляє iDNES.cz.



"Ліпавський планує прилетіти (в Україну, - ред.) 7 і 8 лютого урядовим спеціальним рейсом з Братислави, де зустріне міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга. З українським колегою (Дмитром Кулебою, - ред.) вони хочуть відвідати лінії зіткнення на Сході України", - йдеться у повідомленні.



Ліпавський зазначив, що Чехія все ще вірить у дипломатичне вирішення збройного конфлікту та підтримує всю дипломатичну діяльність. Він також наголосив, що готовий підтримати економічні санкції проти РФ.



"Відповідь має бути швидкою та сильною", - сказав Ліпавський.



Міністр додав, що у зв'язку з інформацією про можливе вторгнення Росії в Україну евакуація чеських дипломатів поки не планується. Крім того, Ліпавський порадив громадянам Чехії не їздити на прикордонні території України.



Нагадаємо, до Києва приїде делегація Конгресу США, щоб обговорити безпекову ситуацію та посилення підтримки України.