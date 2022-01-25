"Ще віримо у дипломатичне рішення": голови МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають зону ООС
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що 7-8 лютого приїде в Україну, щоб висловити свою підтримку на тлі посилення агресії РФ, а також разом із очільниками МЗС Словаччини та Австрії відвідає Схід України
Про це повідомляє iDNES.cz.
"Ліпавський планує прилетіти (в Україну, - ред.) 7 і 8 лютого урядовим спеціальним рейсом з Братислави, де зустріне міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга. З українським колегою (Дмитром Кулебою, - ред.) вони хочуть відвідати лінії зіткнення на Сході України", - йдеться у повідомленні.
Ліпавський зазначив, що Чехія все ще вірить у дипломатичне вирішення збройного конфлікту та підтримує всю дипломатичну діяльність. Він також наголосив, що готовий підтримати економічні санкції проти РФ.
"Відповідь має бути швидкою та сильною", - сказав Ліпавський.
Міністр додав, що у зв'язку з інформацією про можливе вторгнення Росії в Україну евакуація чеських дипломатів поки не планується. Крім того, Ліпавський порадив громадянам Чехії не їздити на прикордонні території України.
- Нагадаємо, до Києва приїде делегація Конгресу США, щоб обговорити безпекову ситуацію та посилення підтримки України.
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