Окупанти двічі за день обстріляли Одещину, - ОВА
20 травня російські військовослужбовці завдали удари по Одещині чотирма ракетами. Три ракети вдарили по одному з районів Одеської області вдень, ще один удар відбувся по об'єкту інфраструктури ввечері
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару по об'єкту інфраструктури немає.
"Вдень ворог наніс ракетний удар трьома ракетами по одному з районів нашої області. Ввечері ворог наніс ще один ракетний удар по об'єкту інфраструктури. Є пошкодження, але на щастя, постраждалих нема", - сказав Марченко.
Раніше про удар у Одеський області говорив очільник Миколаївщини Віталій Кім.
"Є запах аміаку, але рятувальники повідомляють, що все гаразд. Концентрація мінімальна", - сказав він.
- Окупанти поцілили в пляжну вбиральню, коли випустили ракети по Одещині.
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