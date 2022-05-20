Росіяни завдали чергового ракетного удару по Одещині, зруйнувавши пляжну вбиральню

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

Зазначається, що по Одещині було завдано удару із застосуванням авіації.

"Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", - додали в повідомленні.

Раніше, 22 квітня, представник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу заявив, що Росія розмістила у Чорному морі два кораблі з крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", сумарний ракетний залп яких може становити до 16 ракет.

Нагадаємо, 13 травня оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія має в Чорному морі 4 кораблі і 2 підводних човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр".

20 травня, перед появою повідомлення про ракетний обстріл Одещини із застосуванням авіації, Міноборони ще раз наголосило, що два кораблі з ракетами досі перебувають в акваторії Чорного моря в повній готовності.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb