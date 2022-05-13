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Головна війна з Росією Угруповання РФ в Чорному морі: 4 кораблі і 2 підводних човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр"

Угруповання РФ в Чорному морі: 4 кораблі і 2 підводних човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр"

13 травня, 2022 п'ятниця
04:24
війна з Росією море військовий корабель

Росія має в Чорному морі 4 кораблі і 2 підводних човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних в невизнаній республіці військових сил у війну з заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів. Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр", - йдеться у звіті.

В ЗСУ наголосили, що загроза ракетних ударів залишається актуальною по всій території України.

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Росія
Чорне море
РФ
кораблі
російська агресія
крилаті ракети
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