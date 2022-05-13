Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних в невизнаній республіці військових сил у війну з заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів. Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр", - йдеться у звіті.

В ЗСУ наголосили, що загроза ракетних ударів залишається актуальною по всій території України.

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