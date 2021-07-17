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Окупанти кажуть про рекордний спалах COVID-19 в Криму

17 липня, 2021 субота
10:17
Коронавірус

Кількість виявлених за добу 16 липня 2021 року в Криму випадків коронавірусу вперше з початку пандемії перевищило 400

Це четвертий антирекорд поспіль і шостий - за тиждень. Такими є дані окупаційїної адміністрації Криму, загарбаного російської армією українського півострову, передає Еспресо.TV.

"За 16 липня на території Республіки Крим зареєстровано 401 випадок коронавирусной інфекції. Із загальної кількості тих, хто захворів, 287 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 102 - серед контактів раніше зареєстрованих заражених осіб, 12 випадків привезено з-за кордону", - повідомив "глава Криму" Сергій Аксьонов на своїй сторінці у ВКонтакте в суботу, 17 липня.

Нові високі показники після січневих максимумів почали фіксувати в Криму минулого тижня. Антирекорд оновився чотири рази - 10, 11, 13, 14 і 15 липня.

Загалом COVID-19 було підтверджено на півострові у 54 тис. осіб, понад 1,6 тис. пацієнтів померло, інформує Інтерфакс.ру.

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Так званою вакциною виробництва РФ щеплено 380 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.

Від 17 березня 2020 року через загрозу ще більшого поширення коронавірусу на півострові діє "режим підвищеної готовності".

В червні цього року карантинні обмеження вкотре посилили. Під забороною  перебувають масові заходи і робота розважальних закладів, кінотеатрів. Музеї і ресторани зобов'язані працювати з неповним завантаженням. Рекомендована вакцинація всіх співробітників турустичної галузі, яка й без того потерпає від нестачі відпочивальників з України та дії міжнародних санкцій.


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