Sputnik виявився повним пшиком. Мільйони росіян чекатимуть смерті, тоді як наближеним до Путіна дадуть Pfizer, - Піонтковський

На це звернув увагу політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.



За словами аналітика, підставами для подібного категоричного твердження, є відсутність у росіян можливості налагодити промислове виробництво "Супутника", а також безпорадність даного препарату перед новим наднебезпечним індійським штамом, чого не можна сказати про вакцини вироблені в інших країнах.



Як наголосив Піонтковський, в цьому наразі немає жодної таємниці, про що свідчать останні заяви уповноважених осіб як у РФ, так і в тих країнах, що погодилися на закупівлю перших партій "Супутника".



Читайте також: "Чекати чогось від Путіна - марна трата часу". Канадське ТБ зняло репортаж про місто на Кузбасі, що звернулося по допомогу до Джастіна Трюдо



"З'ясувалося, що ніякої вакцини, ніякого "Супутника", який вони з Медведчуком заштовхували в пельку Україні, його немає. Вони не налагодили його виробництво, але це ще не все. До самого останнього часу, я думав, що "Супутник"- це одна з якихось більш-менш вакцин, яких 20-30 в світі, просто проблема в тому, що у них (у росіян - ред.) не налагоджене фармвиробництво. Але сталася одна подія ... Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі, 100%-ний путініст, нажаханий волає, що "ніколи ми не приймемо цей "Супутник", - пояснив експерт.



Як зазначив Піонтковський, це сталося після проведеної нещодавно європейцями інспекції за місцем виробництва "Супутника" в Росії, передбаченої протоколом надання дозволу на той чи інший препарат.



Виявилося, що надійного, централізованого, подзвітного державі, безперебійного випуску нових доз "Супутника" не існує, а відповідні підряди на корупційних умовах роздали родичам членів уряду.



Читайте також: Росія приречена на розпад після смерті Путіна, - історик із Санкт-Петербургу



До того ж, "капітулював шахрай №1, псевдотворець цього "Супутника" Олександр Гінзбург".



"Він прикрився індійським штамом. Він заявляв, що "Супутник" захищає від індійського штаму, а тепер він змушений заявити: ви знаєте, "Супутник" був прекрасною вакциною, але тепер 90% випадків - індійський штам, а проти нього він не працює і з ним смертність в 5 разів вище. Тобто умив руки", - сказав Піонтковський.



Але, що дійсно "струсоне усю Росію", додав Піонтковський, так це оприлюднена інформація про секретну закупівлю 400 тис. доз "Пфайзеру".



"Цим вони визначили масштаб правлячої верхівки. 400 тис. - по дві дози. 200 тис. верхівки", - зазначив аналітик.



Тож 200 тис. російських чиновників, додав Андрій Піонтковський, зараз в пріоритетному порядку отримають щеплення препаратом Pfizer, а решті доведеться дбати про себе самостійно.



Серед цих "щасливців" є й російський президент Володимир Путін, додав політолог, який хоч і стверджує, що вже давно начебто щепився "Супутником", але жодних доказів цього надано не було й він досі провадить жорстко карантинний, "бункерний" спосіб життя.



Решту ж росіян, а це понад 144 млн жителів країни, чекає "медична і соціальна катастрофа".

