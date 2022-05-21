Окупанти крадуть обладнання з лікарень Маріуполя й видають його за допомогу від "Єдиної Росії"
Окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Викрадене Росією медичне обладнання з лікарень №1 та №4 вчора було завезене в клініку Калініна в Донецьку. Як благодійна допомога "Єдиної Росіі". Тепер в Донецьку нова сучасна хірургія завдяки українським платникам податків", - зауважив Петро Андрющенко.
- У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися.
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