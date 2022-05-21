Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Викрадене Росією медичне обладнання з лікарень №1 та №4 вчора було завезене в клініку Калініна в Донецьку. Як благодійна допомога "Єдиної Росіі". Тепер в Донецьку нова сучасна хірургія завдяки українським платникам податків", - зауважив Петро Андрющенко.

У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb