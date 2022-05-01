У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися, - українська розвідка

Про це йдеться в телеграмі ГУР МО.



"Громадяни, що залишаються на окупованих територіях практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставлення ліків з підконтрольних Україні територій", - заначили в розвідці.



З інфекційного відділення Старобільська на Луганщині росіяни вивезли все обладнання, надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і Кабміну, зокрема апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на COVID-19.



В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська на Харківщині хворих із відкритою формою туберкульозу не лікували й вигнали на вулицю. Приміщення для лікування від інфекцій заповнюють пораненими окупантами. Медперсонал змушують працювати на росіян і перевіряють на поліграфі. Тих, хто не пройшов детектор брехні, примусово відправляють воювати.



У Пологівській центральній районній лікарні в Запорізькій області загарбники облаштували склад боєприпасів. Медикам забороняють лікувати місцевих мешканців.



На Херсонщині в Олешківській районній лікарні та міській лікарні Голої Пристані вимушено лікують окупантів. Медикам не дозволяють евакуюватися на підконтрольну українському урядові територію.



Лікарні Балаклії на Харківщині заповнені росіянами. Медиків примусово виганяють на роботу. Українці залишаються без лікування.

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