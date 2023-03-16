Окупанти Криму заявили про намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті
Квартири президента України Володимира Зеленського та деяких його сусідів у багатоквартирному будинку в Ялті окупанти мають намір "націоналізувати", тобто присвоїти
Про це агентству ТАСС сказав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.
"По квартирах ми готуємо вибірку, але це не першочергові завдання. Насамперед вирішували питання про великі об’єкти", – заявив він.
Квартира, яку дружина президента Олена Зеленська купила ще в 2013 році, тобто до окупації півострова, розташована у селищі Лівадія. За даними росЗМІ, ріелтори оцінюють апартаменти приблизно в 74 мільйони рублів.
Офіс президента України у 2021 році повідомляв на запит Крим.Реалії, що "всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її". Відомо, що вже під час окупації Олена Зеленська продовжувала оплачувати комунальні послуги в тій квартирі.
- У 2019 році агенція Reuters повідомляла, що дружина президента придбала пентхауз у Лівадії за половину ринкової вартості, однак в ОПУ стверджують, що це не так.
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