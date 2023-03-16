Про це агентству ТАСС сказав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.

"По квартирах ми готуємо вибірку, але це не першочергові завдання. Насамперед вирішували питання про великі об’єкти", – заявив він.

Квартира, яку дружина президента Олена Зеленська купила ще в 2013 році, тобто до окупації півострова, розташована у селищі Лівадія. За даними росЗМІ, ріелтори оцінюють апартаменти приблизно в 74 мільйони рублів.

Офіс президента України у 2021 році повідомляв на запит Крим.Реалії, що "всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її". Відомо, що вже під час окупації Олена Зеленська продовжувала оплачувати комунальні послуги в тій квартирі.