Окупанти-мародери продають награбоване в Криму, - Джемілєв
Мародери з армії РФ продають вкрадені під час війни автомобілі та побутову техніку в окупованому Криму
Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У Крим надходить на продаж дуже багато автомобілів з українськими номерами. Крім того, біля ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... Люди купують із задоволенням, тому що ціни дуже занижені", - сказав Джемілєв.
- За данними української розвідки, у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари.
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