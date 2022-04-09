Окупанти-мародери продають награбоване в Криму, - Джемілєв

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У Крим надходить на продаж дуже багато автомобілів з українськими номерами. Крім того, біля ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... Люди купують із задоволенням, тому що ціни дуже занижені", - сказав Джемілєв.

За данними української розвідки, у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари.