Окупанти мародерять, посилюють терор, шукають партизанів і демонтують вежі мобільного зв'язку на Півдні
В оперативному командуванні "Південь" поділились інформацією, що зараз відбувається на окупованих територіях Херсонської області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючи вантажівки з награбованим майном - побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей", - йдеться у звіті.
Відомо, що неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. Росіяни також намагаються перервати інформаційне забезпечення людей і демонтують вежі мобільного зв'язку.
Окупанти також створюють нестерпні умови для життя місцевого населення, посилюють поліцейський терор та шукають активістів сил спротиву.
- У вівторок, 8 листопада, на Херсонщині російський агресор обстріляв деокуповані населені пункти Бериславського району.
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