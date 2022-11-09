Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючи вантажівки з награбованим майном - побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей", - йдеться у звіті.

Відомо, що неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. Росіяни також намагаються перервати інформаційне забезпечення людей і демонтують вежі мобільного зв'язку.

Окупанти також створюють нестерпні умови для життя місцевого населення, посилюють поліцейський терор та шукають активістів сил спротиву.

У вівторок, 8 листопада, на Херсонщині російський агресор обстріляв деокуповані населені пункти Бериславського району.

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