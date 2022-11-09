Росія обстріляла нещодавно звільнені населені пункти Херсонщини

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в південнобузькому операційному районі суттєвих змін не зазнала. Протягом бойового дня, противник продовжував зосереджувати свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів, з яких вів вогонь по наших позиціях, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети, а також авіацію", - йдеться у зведенні.

Росіяни обстріляли населені пункти, які розташовані неподалік лінії розмежування. Зокрема постраждали нещодавно звільнені місця у Бериславському районі Херсонщини, а також тилові регіони, від Дніпропетровщини до Одеської області

Російська авіація вдарила по узбережжю Одещини ракетою Х-31, яку випустив з літака Су-30. Сили ППО збили ракету над Чорним морем.

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