Окупанти мінують засіяні поля й ґрунтові дороги під Мелітополем
Російські військові продовжують мінувати окуповані території на півдні України – у Мелітопольському районі Запорізької області вони встановлюють міни на ґрунтових дорогах і засіяних полях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, не одноразово фіксували у полях під Мелітополем.
"Дані дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - йдеться у повідомленні.
Центр нацспротиву просить громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом особливо по ґрунтових дорогах та закликає повідомляти про розміщення та пересування ворога через Telegram-бот.
- Раніше повідомлялося, що у Покровському, що на Запоріжжі, окупанти мінують земельні ділянки місцевих жителів, які відмовились від російських паспортів та виїхали на підконтрольну Україні територію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.45
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе