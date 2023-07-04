Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, не одноразово фіксували у полях під Мелітополем.

"Дані дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву просить громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом особливо по ґрунтових дорогах та закликає повідомляти про розміщення та пересування ворога через Telegram-бот.