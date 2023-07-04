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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти мінують засіяні поля й ґрунтові дороги під Мелітополем

4 липня, 2023 вiвторок
07:39
Війна з Росією Мелітополь

Російські військові продовжують мінувати окуповані території на півдні України – у Мелітопольському районі Запорізької області вони встановлюють міни на ґрунтових дорогах і засіяних полях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, не одноразово фіксували у полях під Мелітополем.

"Дані дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву просить громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом особливо по ґрунтових дорогах та закликає повідомляти про розміщення та пересування ворога через Telegram-бот.

Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
воєнні злочини Росії
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