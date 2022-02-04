Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ та не пропустили патруль до важливих об'єктів цивільної інфраструктури
Російські окупаційні війська на Донбасі зі стрілецької зброї здійснили обстріл безпілотного літального апарату (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та не пропустили патруль Місії на непідконтрольні Україні території
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Перебуваючи в районі Павлопіль та керуючи БПЛА малого радіуса дії, обстріл БПЛА здійснено збройними формуваннями Росії зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначають, що окупанти здійснили цей обстріл, щоб створити перешкоду для роботи Місії, яка полягає у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.
Також у районі Крута Балка російські збройні формування не допустили патруль Місії до життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури. Там окупанти встановили саморобне металеве загородження, яке заблокувало патрулю проїзд у напрямку Василівка.
"Зазначені дії свідчать про систематичне використання російськими окупаційними військами життєво важливої цивільної інфраструктури для приховування місць і районів розміщення важкого озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в районах Клинкине та Самійлове виявили нові фортифікаційні споруди росіян.
"Таким чином, ЗФ РФ штучно продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й надалі створюють передумови для ескалації напруження на лінії зіткнення сторін шляхом приховування своєї злочинної діяльності від міжнародних спостерігачів", - йдеться у повідомленні.
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