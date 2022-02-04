Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ та не пропустили патруль до важливих об'єктів цивільної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Перебуваючи в районі Павлопіль та керуючи БПЛА малого радіуса дії, обстріл БПЛА здійснено збройними формуваннями Росії зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що окупанти здійснили цей обстріл, щоб створити перешкоду для роботи Місії, яка полягає у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.







Також у районі Крута Балка російські збройні формування не допустили патруль Місії до життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури. Там окупанти встановили саморобне металеве загородження, яке заблокувало патрулю проїзд у напрямку Василівка.

"Зазначені дії свідчать про систематичне використання російськими окупаційними військами життєво важливої цивільної інфраструктури для приховування місць і районів розміщення важкого озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.





Крім того, в районах Клинкине та Самійлове виявили нові фортифікаційні споруди росіян.

"Таким чином, ЗФ РФ штучно продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й надалі створюють передумови для ескалації напруження на лінії зіткнення сторін шляхом приховування своєї злочинної діяльності від міжнародних спостерігачів", - йдеться у повідомленні.











Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb